相続した実家を売却しようとしたところ、思ったより値がつかず、さらに解体費用が100万円かかると言われた……。そのまま持ち続けるべきか、損をしてでも手放すべきか悩む方は少なくありません。 不動産は、「感情」と「数字」の両面で判断が必要です。本記事で、客観的に整理していきましょう。 「年間コスト」を数字で把握する 相続した実家を維持するかどうかを判断するには、まず年間コストを明確にすることから