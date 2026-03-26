健康維持に役立つフルーツとは何か。糖尿病専門医の牧田善二さんは「果物は総じて糖質が多く推奨しにくい。一方で、糖質量は100グラムあたり9.6グラムとかなり少なく、食物繊維やビタミンC、亜鉛など健康に良い栄養素がたくさん含まれている果物がある」という――。 ※本稿は、牧田善二『すごく使える栄養学テクニック』（日本実業出版）の一部を再編集したものです。写真