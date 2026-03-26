彼女と別れたあと、特に神経を使いたいのが「共通の友達」への態度。うっかりグチをこぼしたら元カノに筒抜けだった…なんてことがないよう、気を使いたいところです。そこで今回は、10代から30代の独身男性203名へのアンケートを参考に「『元カノと共通の知人』に対するNG行為」についてご紹介します。【１】人前であからさまに元カノを無視する「気まずくて元カノとの接触を避けてたら、『おまえのせいで空気が悪くなる』と責め