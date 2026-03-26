レスリング男子でパリ五輪男子グレコローマンスタイル６０キロ級金メダルの文田健一郎（ミキハウス）は２６日、都内でアスリートの誹謗（ひぼう）中傷や性的ハラスメントを根絶し、時代に合わせた新しい応援文化を醸成する新たなプロジェクト「リスペクション〜アスリートのために私たちができるＡｃｔｉｏｎを〜」に現役アスリート代表として登壇した。文田は五輪期間中の選手への誹謗（ひぼう）中傷について言及し「前向きな