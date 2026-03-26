先週２２日の１勝クラスを勝ったシラヌイ（牝３歳、栗東・高橋亮厩舎、父フィレンツェファイア）は、葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都・芝１２００メートル）に向かう。昨年１１月のファンタジーＳ（１１着）以来の重賞挑戦で初タイトルを目指す。