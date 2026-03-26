延寿閣別館2024年2月 国の文化審議会が丸亀城の延寿閣別館など3件を新たに国の登録有形文化財とするよう文部科学大臣に答申しました。 答申されたのは丸亀城内にある延寿閣別館など3件です。 延寿閣別館は木造の平屋建てで、現在は「城泊」として宿泊施設に活用されています。ケヤキなど品質の高い材料を用いてぜいたくな空間を生み出している点などが評価されました。 また、明治天皇が丸亀市に訪問され