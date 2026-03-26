桜が咲く頃に見られる、やわらく白い曇り空は「花曇り（はなぐもり）」と呼ばれます。春は、ぼんやりと曇った空模様となる日が多い季節です。花曇りの意味と春に曇りやすくなる天気の特徴について解説します。花曇りとは桜の季節を表す日本らしい空の表現「花曇り（はなぐもり）」とは、桜の花が咲いたり、見頃を迎える頃によく見られる、明るくやわらかな曇り空を指す言葉です。空全体に薄い雲が広がり、太陽の日差しがぼんやり