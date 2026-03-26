【METAL BUILD 初音ミク】 予約開始：4月3日 10月 発売予定 価格：36,300円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD 初音ミク」を10月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は36,300円。 本製品は、ボーカロイド「初音ミク」を、同社の超合金の技術と、デザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド「METAL BU