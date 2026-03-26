岡山市／大森雅夫 市長 岡山市は、2029年度の完了を目指していた公立中学校の休日の部活動の地域移行について、完了期限を2031年9月までに見直しました。 26日に開かれた定例会見で大森市長が明らかにしました。 市は、生徒の多様な選択肢を確保するとともに、教員の働き方改革を進めようと、公立中学校の部活動を地域クラブに移行する実証事業を進めています。 これまで、休日の部活動については2029年度までの地