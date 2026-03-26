卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。出場する男女４チームが２６日に都内で会見に臨んだ。昨季はレギュラーシーズン（ＲＳ）４位で上位３チームによるプレーオフ進出を逃した東京は、初優勝を目指す金沢と対戦。ＲＳ１位で臨む決勝へ、レギュラーシーズンMVPの田添健汰主将は「相手は本当に強く、雰囲気がいいチーム。厳しい戦いになると思うけど、優勝