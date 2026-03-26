昨年(2025年)11月中旬から東日本の太平洋側や西日本を中心に少雨状態が続いていました。今月は一転、天気が数日の周期で変化し、東京では今日26日(木)の雨で、3月の降水量が100ミリを超えました。月降水量が100ミリを超えたのは、昨年10月以来5か月ぶりのことです。この先1か月は降水量が平年並みか多い予想で、水不足が少しずつ解消に向かいそうです。少雨が続いた東京今月の降水量100ミリ超える昨年(2025年)11月中旬から、東京