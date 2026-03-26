お笑いタレントのもう中学生（４３）と妻で女優・モデルの恵理（３２）が２６日、地元・長野県の信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）に出演し、結婚を生報告した。同番組での共演がきっかけで交際が始まったと明かし、「ずくテレ婚」と命名。交際期間や婚姻届を提出した日も明かした。もう中学生は２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」で結婚を発表。一夜明けた２６