無事にキャンプ場に到着しました。コテージ横に愛車のフォレスターを停めて記念撮影！ KINTOが主催、「モビキャン」ってなに？ 「モビリティキャンプ（モビキャン）」とは、クルマのサブスクリプション型サービスを手がけるKINTOが主催し、2026年で開催5年目を迎えるアウトドアイベントです。今回は、2026年2月に開催された冬のモビキャンに参加してきました。会場は群馬県北軽井沢にあるoutside BASE。白銀の