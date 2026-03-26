中東から届く原油が大幅に減りつつある中、政府は26日から石油の「国家備蓄」の放出を始めました。愛媛･今治市にある「菊間国家石油備蓄基地」では、午前11時ごろから、石油がパイプラインを通り隣接する石油元売り会社の精油所に送られました。今後、市場に出荷されることになります。あす27日以降も、福岡県の白島や北海道の苫小牧東部など国内11か所の備蓄基地から国内消費の約1か月分にあたる850万キロリットルが順次放出され