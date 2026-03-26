リニアの静岡工区着工に向けた長年の議論が終わり、大きな節目を迎えました。リニア工事による環境への影響などを話し合う静岡県の専門部会で、着工容認の前提となる県とJR東海との対話が26日午後、全て完了しました。静岡県の専門部会は、川勝前知事時代に立ち上がり、リニア工事に関するJR東海の対策について、10年近くにわたり議論が続けられてきました。専門部会では、県とJR東海の間で“対話を必要とする項目”として、「水資