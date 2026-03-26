地域猫を家にお迎えしてみたら家にご飯をねだりに来ていた野良猫が、昨年夏に姿を消し、そこから数ヵ月経って現れてみたら激やせしていた。その姿に命の危険を感じて、今月上旬に自宅に保護したところ、家の中に閉じ込められたためか、日に日に鳴き声が大きくなり、怒るような声でケージの網に体当たりして鳴き叫ぶようになり――。「外の生活に慣れた野良猫は、外にいたほうが幸せだったのでは」そんな切実な悩みが、スレッドに投