女子ゴルフのアクサ・レディースは27日から3日間、宮崎・UMKCCで開催される。ツアー通算2勝で宮崎市出身の菅楓華（20＝ニトリ）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。昨季メルセデスランク4位の菅は今季も好調。2週前の台湾ホンハイ・レディースでツアー2勝目を挙げ、前週のVポイント×SMBCレディースも2位に食い込んだ。確かな手応えを得て迎える地元凱旋試合に向け「今季1勝して迎えるアクサ・レディースは初めてな