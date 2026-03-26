女子ゴルフのアクサ・レディースは27日から3日間、宮崎・UMKCCで開催され、ツアー通算18勝の大山志保（48＝大和ハウス工業）が約9カ月ぶりにツアー出場を果たす。地元宮崎開催の大会に推薦出場する大山は26日、コースで調整し「この場所で戦えるのは本当に幸せ。来ただけで心は元気になった」と笑顔を見せた。4年前から体の痛みに悩まされている。病名は公表していないが、治療法が確立されておらず、鎮痛剤も効かないという