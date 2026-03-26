スパーリングする佐野遥渉（左）＝名古屋市世界ボクシング協会（WBA）スーパーフライ級暫定王座に挑戦する同級11位の佐野遥渉（LUSH）が26日、名古屋市内で練習を公開し「後手に回らず、自分から攻めにいく姿勢を心がけたい。勝ってからが自分のボクシング人生のスタートになる」と意欲を語った。4月19日にキルギスのビシケクで暫定王者のデビッド・ヒメネス（コスタリカ）と闘う。23歳の佐野に世界戦の経験はない。この日は