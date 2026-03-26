宮城県は26日、同県角田市の食肉用アヒル農場で発生した高病原性鳥インフルエンザの疑い事例について、遺伝子検査の結果、陽性を確認したと発表した。同農場の約9千羽を27日までに殺処分する予定。県内の農場では今季初の感染確認となる。県によると、25日朝に農場から「100羽以上が死んでいる」と通報があった。県は殺処分したアヒルの埋却や農場の消毒などを進める。