戦時中に米軍によって沈められ、疎開中の学童ら1400人以上が犠牲となった「対馬丸」について、28年ぶりに再調査が行われました。調査では、2つの巨大な穴が確認され、少なくとも2発の魚雷攻撃を受けた可能性があることが初めて明らかになりました。内閣府による「対馬丸」の再調査は、去年11月末からおよそ3週間行われました。太平洋戦争末期にアメリカ軍の魚雷攻撃を受け、海底に沈んだ学童疎開船「対馬丸」。子どもたちを含めた1