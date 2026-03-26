せきなどの症状のため25日と26日の岩手県・宮城県訪問を延期された天皇皇后両陛下は、風邪の症状が回復傾向にあると宮内庁が発表しました。宮内庁の黒田長官は定例の記者会見で、陛下はせきの症状が軽快しつつあり、皇后さまはせきの症状や微熱は改善していて、26日は御所で静かに過ごされていると話しました。側近によりますと、皇后さまは23日夜には37℃台前半の微熱がありましたが、侍医から追加で処方された薬を飲まれ、26日は