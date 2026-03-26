◇ファーム・リーグ西地区阪神4―1オリックス（2026年3月26日杉本商事BS）「9番・三塁」で出場した阪神・百崎が強烈アピールだ。2回1死から曽谷の143キロ速球を完璧にとらえ、左翼フェンスの先の防球ネットに突き刺さる1号ソロ。「しっかりスイングをかけられるような準備ができたと思います」そんな一打も序章に過ぎなかった。6回2死二塁では吉田の144キロ速球を右前にはじき返すと、8回の2死二塁は芦田から左前打し