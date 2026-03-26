NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。楽天では現時点で27名が登録。ルーキーイヤーではベストナインを獲得し、オープン戦でも3打点含む打率.250をマークするなか、前日25日に「左手関節軟骨損傷」が明らかとなった宗山塁選手は登録となりませんでした。オープン戦最終戦で一軍に合流し、猛打賞に盗塁とアピールを見せた辰己涼介選手も開幕メンバー入り。先日のWBCでも存在感を見