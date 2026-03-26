政府があす国会に提出する予定の暫定予算案は、今月30日に成立する見通しとなりました。政府は、新年度予算案が年度内に成立しなかった場合に備え、「つなぎ」となる暫定予算案をあす国会に提出する方針です。きょう午後、自民党の磯崎参院国対委員長と立憲民主党の斎藤国対委員長が暫定予算案の扱いなどをめぐって会談し、30日に暫定予算案を審議する予算委員会と本会議を開く日程で合意しました。与野党は参議院に先立って衆議院