プロ野球のファーム・リーグは26日、中地区の巨人―西武戦（ジャイアンツタウン）が雨天で、中日―DeNA戦（ナゴヤ）がグラウンド状態不良で中止に。残り3試合が行われた。東地区の楽天―日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク宮城）は3―3で引き分け。楽天先発・ウレーニャは5回を2安打8奪三振で1失点。伊藤裕が2安打を放った。日本ハム先発の育成選手・松本は5回7安打2失点。進藤が2安打1打点、浅間が2安打をマーク。西地区で