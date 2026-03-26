鉄筋コンクリート（RC造）の寿命を知っていますか？税法上の計算で用いられる基準「法定耐用年数」は47年ですが、実際には47年などまだまだ“築浅”の部類といえるかもしれません。一級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、鉄筋コンクリート（RC造）マンションの“ほんとうの寿命”を紹介します。税法上の寿命・法定耐用年数の47年はまだまだ“築浅”!?鉄筋コンクリー