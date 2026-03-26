女優の萬田久子さん（67）が3月25日、約1カ月半ぶりに自身のインスタグラムを更新。近影を投稿しました。【写真】全身ピンク色を着こなす67歳女優トレードマークの帽子…この日はファー素材萬田さんは春らしい和菓子の数々を楽しんだようで、桜の花の絵文字とともに「佐保姫春爛漫」と投稿。春を感じさせる淡いピンク色のファッションに身を包み、同色のファー素材の帽子も目を引きます。久々のインスタ投稿とあって、フ