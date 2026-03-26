高速船が24日に一時挫傷した粟島汽船は26日、代替船の運航を開始しました。代替船は定員12人で粟島汽船がチャーターした船を当面、4月3日まで1日3往復する予定です。（※3月26日は2往復のみ）また粟島汽船の高速船が座礁した事故について調査を続けている新潟海上保安部は26日、その後の調査で、航行の妨げとなるような浅いところや、障害物はなく海底に接触した痕跡などは確認されなかったと発表しました。高速船はプ