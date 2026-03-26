6年間、縮毛矯正をかけ続けていたというハーフの女性が、地毛のカーリーヘアに戻したビフォーアフターの様子をInstagramで公開し、反響を呼んでいます。【アフター写真】「可愛い！！」6年ぶりに地毛の"カーリーヘア"に戻したアリシアさん投稿したのは、同じくハーフのチェルシーさんとともにYouTubeチャンネル「ありちぇるちゃんねる（@alichel_channel）」を配信している、アリシアさん（@alicia_planet）です。さらさらとしたス