トヨタ新型「軽トラック」発表に“賛否両論”の反響殺到！2026年3月19日、トヨタは日本のさまざまな産業や日々の生活を支える軽トラック「ピクシストラック」の一部改良モデルを発表し、同日より発売を開始しました。2011年に初代モデルが誕生して以来、トヨタブランドの安心感と使い勝手の良さで多くのプロフェッショナルから支持を集めてきたピクシストラック。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「軽トラック」です！