日野が「ロゴマーク」改定を発表！ 新たな「Hマーク」採用でブランド認知度アップ！2026年3月26日、商用車によって日本の物流を支える日野自動車（以下、日野）は、4月1日をもって「HINO」のコーポレートロゴマークを「新デザイン」へと改定すると発表しました。今回のロゴ改定は、実に1994年の制定以来のことで、32年ぶりとなる歴史的な刷新です。【画像】これが日野の「新ロゴマーク」と「旧ロゴマーク」の比較です！（8枚）