夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、晩酌しようとしたときに起こった夫婦、小さなすれ違いです。子どもたちも寝静まって落ち着いたある夜。たまには夫婦水入らずで晩酌しようということに。夫「いいワインがあるよ！」