たき火が原因でおととい山形県東根市の山林で発生した火災は、発生から３日目を迎えたきょう午前、延焼の恐れがない「鎮圧」の状態となりました。 【写真を見る】東根市の山林火災は延焼の恐れがない「鎮圧」状態に市は自衛隊への派遣要請を解除（山形） この火災は、おととい東根市大木沢の山林でおきたものでこれまでに１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。 東根市消防本部によりますと、火はきょう午前