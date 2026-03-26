福岡県警小郡署は26日、小郡市の男性がパソコンのサポート詐欺に遭い、銀行口座やネットバンキング情報などをだまし取られとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、25日午後4時30分ごろ、被害者がパソコンを閲覧中、警告画面が表示された。指示された番号に電話したところ、相手から「ウイルス感染、対処する必要がある」などと言われ、銀行口座、インターネットバンキング情報などをだまし取られたという。