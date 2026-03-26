札幌市南区のスーパーに乗用車が突っ込む事故がありました。運転手は高齢男性で「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しています。事故があったのは札幌市南区真駒内のスーパーです。３月２６日午前１０時半ごろ、従業員から「店の出入り口に車が突っ込んだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、運転手は高齢の男性で、店舗入り口のガラスが割れましたが、けが人はいないということで