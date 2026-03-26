ドジャースタジアムに「UNIQLO Field」誕生！ 限定イベントや店舗特設コーナーなど歴史的タッグの全貌ロサンゼルス・ドジャースとユニクロが歴史的なパートナーシップを締結し、「UNIQLO Field at Dodger Stadium」が誕生しました！バックスクリーン上部やバックネット裏への堂々たるロゴ掲出にとどまらず、シーズン序盤にはドジャースファンへ向けた「LifeWear」の大規模なプレゼントイベントも実施決定。さらに、ロサン