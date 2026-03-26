札幌市営地下鉄で３月２６日から、クレジットカードのタッチ決済による乗り放題サービスが始まりました。上限金額が設定され、土日と祝日は１日５２０円で乗ることができます。１日６０万人以上が利用する札幌市営地下鉄。２６日から新たなサービスが導入されました。（長岡記者）「クレジットカードのタッチ決済で、実質的な１日乗り放題サービスが受けられます」地下鉄には平日は８３０円、土日と