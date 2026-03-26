上野菜々子が自身のインスタグラムを更新。「祝 納車」と一言だけ記すと、自らディーラーアンバサダーを務めるランドローバー社の新車と一緒に撮った写真を投稿した。【写真】納車された高級SUV『レンジローバー・イヴォーク』1枚目は大きな赤いリボンが掛けられた白のコンパクトSUV「レンジローバー・イヴォーク」の隣に立ち、嬉しそうな表情を浮かべる上野の写真。2枚目は新車のフロント部分をアップで、3枚目は「HAPPY DELIVERY