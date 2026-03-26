MBSラジオは26日、大阪市帰宅の同局で春の改編会見を開催。19日に芸能活動再開を発表したお笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（52）の番組復帰を問われたが、否定した。小沢は同局ラジオ「アッパレやってまーす！」（土曜深夜0時）に出演していたが、活動休止を機に休演している。番組への復帰予定を問われれた虎松英樹編成局長は、「活動再開を事務所のホームページで発表されたのは弊社も把握しておりますが、現時点で復