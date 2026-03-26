ソフトバンクの村上泰斗投手（19）が26日、日本経済大との練習試合に登板。2回22球無安打無失点、2奪三振の好投を見せた。「全体的には良かった。でも決めたいところで決めきれなかった。もっと力感にこだわって空振りをとっていきたい」昨季の6月後半に右肘と腰に炎症が出て、リハビリ組に移管された。約9カ月後の3月15日、九州産業大との3軍戦で実戦復帰を果たし、自己最速の154キロを叩きだした。この日奪った2つの三振