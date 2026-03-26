テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が２５日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は「苦手仕事克服会」。森アナは局時代に経験した苦手仕事を述懐。「テレ東時代に、局のアナウンサーなのに、ちょっとタレントっぽいロケで。そこのスタジオハリセンボンの（近藤）春菜さんがいらして。春菜さんが『調子に乗るな！森！』みたいな。すごい笑いを作ってくださって。（ネタで）対立構