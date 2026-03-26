警察庁は26日、交流サイト（SNS）を介した投資詐欺と、恋愛感情に乗じたロマンス詐欺について、4月1日から統計上の分類を変更し、「特殊詐欺」として計上すると発表した。これまでは特殊詐欺と分けていたが、まとめることで深刻化する被害の全体像を的確に把握する狙い。特殊詐欺は、電話などで相手を信じ込ませて金銭をだまし取る詐欺の総称。親族らをかたる「おれおれ詐欺」などの手口がある。2025年の被害額（暫定値）は過