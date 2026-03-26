北朝鮮を初めて訪問しているベラルーシのルカシェンコ大統領がきょう、金正恩総書記と会談し友好協力条約に署名した。朝鮮中央テレビは、ルカシェンコ大統領がきのう平壌に到着し、金日成広場で歓迎式典が行われたとして、両首脳が群衆の前で抱擁する様子などを放送した。強権支配を続けるルカシェンコ大統領が北朝鮮を訪れるのは初めてで、きのうは植民地支配からの解放に対するソ連軍の貢献を称える「解放塔」も訪れ献花した。ベ