今回のテーマは、「お金持ち男性に対して冷めてしまった瞬間6選」です。銀座のクラブは「出会い」の宝庫でもあります。素敵な男性と出会って、デートをすることもたまーにですがあります。ところが、デートを重ね、相手のことを知れば知るほど「幻滅」してしまうことも。では、さっそく解説します。1.ケチな一面が見えた瞬間どこそこのタワーマンションに住んでいるとか、ほにゃらら万円の車に乗っているとか、うんたらかんたらの