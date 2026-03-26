第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続９度目の総合優勝を果たした青学大の原晋監督が、誹謗中傷の根絶に向けた思いを明かした。時代に合わせた応援文化の醸成とアスリートが安心して競技に打ち込める環境づくりを推進するプロジェクト「ＲＥＳＰＥＣＴｉｏｎ！」の始動会見が２６日に都内で行われ、共同代表を務める原監督、柔道女子６３キロ級で五輪２連覇を果たした谷本歩実さん、パリ五輪レスリング