ドトールコーヒーは4月9日、「ドトール パークカフェ YOYOGI」を東京都渋谷区にある都立代々木公園内にグランドオープンする。ドトール パークカフェ YOYOGI(外観)「ドトール パークカフェ YOYOGI」は、1964年開催の東京五輪でオランダ選手の宿舎として使用された建屋を活用しており、外観は当時の面影をそのまま残している。ドトール パークカフェ YOYOGI(店内)店内は、随所に日本の素材や様式、技術を取り入れ、日本発祥のドトー