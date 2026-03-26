春の訪れを告げる暦「二十四節気」。3月は、冬眠していた生き物が動き出すころとされる「啓蟄（けいちつ）」と、昼と夜の長さがほぼ同じになる「春分」を迎え、季節が大きく動きはじめる時期です。寒さのなかにも春の気配が感じられるこのごろ、地域の神社でも季節の移ろいを感じる風景がみられます。こうした暦の意味や、3月の過ごし方について、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※尾崎の「崎」