焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」が、ブランド誕生10周年を記念したプロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」の第2弾として、「ハローキティ」とコラボレーションした商品を4月1日（水）から発売する。焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とハローキティがコラボ！今回はアップルパイが大好きなハローキティとのコラボパイ3種と、オリジナルグッズを組み合わせたセットBOX3種、フィナンシェ缶1種の全4