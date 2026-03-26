【モデルプレス＝2026/03/26】元SKE48の須田亜香里が3月26日、自身のInstagramを更新。元AKB48／SKE48で女優の木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）からのプレゼントだという手編みの髪飾りを公開した。【写真】34歳元アイドル「可愛くてセンス抜群」元SKE48同期からもらった手編みグッズ◆須田亜香里、木崎ゆりあからもらった手編みの髪飾り公開須田は「短時間のデートだったけど、お互い手作りのものをプレゼントし合っ